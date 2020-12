Verona-Cagliari, Pavoletti torna titolare e sfida Di Carmine: le formazioni ufficiali del match

Si apre la domenica di Serie A.

A Verona andrà in scena la prima gara dopo gli anticipi del sabato. La sfida tra Hellas e Cagliari – in diretta esclusiva su DAZN – vedrà affrontarsi due tecnici molto esperti come Juric e Di Francesco, oltre che due formazioni dallo spiccato coefficiente tecnico. Tanti i nodi che queste formazioni ufficiali vanno a sciogliere, dopo i numerosi dubbi della vigilia che hanno coinvolto entrambe le compagini. La franchigia scaligera si trova a ridosso della zona europea e sta fin qui mettendo in campo prestazioni sempre degne di nota. I sardi, invece, si trovano alla dodicesima posizione in classifica e sono desiderosi di ottenere i tre punti che gli consentirebbero di agganciare proprio il Verona a quota 15.

Nella formazione di casa sono da segnalare i rispettivi ritorni di Di Carmine e Lazovic, con il primo che si schiererà al centro dell’attacco e il secondo che andrà invece a dare manforte alla sua corsia di sinistra. Sulla trequarti ancora confermati Barak e Zaccagni, entrambi in uno strepitoso momento di forma, mentre sulla linea mediana andranno a posizionarsi Tameze e Miguel Veloso. In difesa torna anche Dimarco, con Ceccherini e Dawidowicz che completeranno il terzetto arretrato davanti a Silvestri.

Per quel che riguarda il Cagliari le assenze sono diverse. Da Nandez e Godin passando per Simeone, Di Francesco potrà contare su una panchina corta e su scelte quasi obbligate. In avanti – sostenuto da Joao Pedro in trequarti – ci sarà Pavoletti. Sugli esterni ancora chance per Sottil e Faragò, con quest’ultimo costretto ad adattarsi in un ruolo maggiormente offensivo quasi mai ricoperto in carriera. A centrocampo Rog affiancherà Marin, mentre davanti a Cragno il giovane Carboni coadiuverà Walukievic.

Di seguito le formazioni ufficiali.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Waluwiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Faragò, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.