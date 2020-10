Verona-Benevento, Inzaghi: “Match tosto, ma possiamo portare a casa i 3 punti. Ecco come affronteremo gli scaligeri”

Manca sempre meno a Verona-Benevento.

Si affronteranno nel monday night della sesta giornata di Serie A, Verona e Benevento. Una sfida importante per i giallorossi, reduci dal ko contro il Napoli e per questo desiderosi di riscattarsi al “Bentegodi”. Ad analizzare la gara a poco più di quarantotto ore dalla sfida è il tecnico del Benevento, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa.

“L’umore è buono e la squadra sta bene. Vogliamo fare una grande partita. Viola e Moncini stanno bene, ma Viola rispetto a Moncini è più indietro nella preparazione, considerato che è stato fermo otto mesi. Sono due situazioni diverse. Sono entrambi a disposizione. Che partita mi aspetto? Una partita tosta. Il Verona è una grande squadra. Dovremo fare una grande partita, per portare a casa il bottino pieno. Mi porto dietro qualche dubbio, come sempre, ma ho la fortuna di avere una grande squadra e chiunque scenderà in campo, darà sempre il massimo per questa maglia”.

Chiosa finale sul suo ritorno a Verona, dove 25 anni fa venne battezzato “SuperPippo”: “Sicuramente mi farà un bell’effetto. Peccato non possa esserci il pubblico perché si perde tutto lo spettacolo. Verona è una grande piazza e faccio i complimenti a Juric. Il gol che segnai con la maglia del Padova al Bentegodi, difficilmente si dimentica”.