Verona-Atalanta, Pessina: “Dispiace per i nerazzurri, ma sono un giocatore gialloblù. Juric? Il mio pensiero”

La parola a Matteo Pessina.

Il centrocampista dell’Hellas Verona, nonché autore della rete del pareggio contro l’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro gli orobici di Gian Piero Gasperini: “Segnare ai nerazzurri? Un po’ mi dispiace perché devo tanto a loro ma in questo momento sono un giocatore del Verona. Non mi aspettavo questi 7 gol in stagione, sono contento per questi gol e che siano serviti per portare a casa punti importanti in chiave salvezza“.

Chiosa finale sulla partita: “La partita è stata molto tattica, sono due grandi allenatori dai quali si può solo imparare. Juric? Sono cresciuto tanto con lui, mi ha impostato in un ruolo diverso aprendomi la mente“.