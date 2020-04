Ventidue anni fa il primo gol di Miccoli al “Barbera”. Palermo, ricordi la sfida salvezza col Casarano?

“Ottantuno reti con la maglia del Palermo, 56 delle quali in casa, ma la prima al «Barbera» la segnò… ventidue anni fa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ricordando la prima rete siglata da Fabrizio Miccoli al “Renzo Barbera“. Era il 26 aprile 1998, quando il Romario del Salento andò in gol con la maglia del Casarano nello stadio che qualche anno dopo l’avrebbe visto protagonista di grandissime annate in maglia rosanero. Miccoli era appena diciottenne e si apprestava ad entrare nel mondo del calcio, mentre il Palermo militava in Serie C2.

Uno scontro salvezza con le due squadre che navigavano nei bassi fondi della classifica, la gara terminò 1-1, lasciando entrambe le compagini con l’amaro in bocca. Vantaggio Palermo con Di Somma nel primo tempo, pari del Casarano con Miccoli al minuto 60. Al termine del campionato la formazione allenata da Arcoleo partecipò ai playout, perdendo con la Battipagliese, ma alla fine i rosanero furono ripescati dopo la mancata iscrizione dell’Ischia.