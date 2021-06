Venezia, Zaccheroni su Zanetti: “Non deve avere fretta. La migliore cosa è andare dove…”

“Zanetti non deve avere fretta, è molto giovane e deve andare dove lo mettono nelle condizioni di lavorar secondo le due idee di calcio”.

Queste le parole dell’esperto Alberto Zaccheroni intervenuto ai microfoni del Gazzettino per consigliare Paolo Zanetti, allenatore del Venezia che ha portato a compimento l’impresa di riportare i lagunari in Serie A.

“Deve avere la garanzia di poter costruire mattone dopo mattone la squadra secondo i propri criteri e le proprie scelte perché non è coi nomi che si fanno le squadre. – continua Zaccheroni parlando poi della promozione del Venezia, club allenato dal ‘90 al ‘93 – A Venezia sono legato in modo molto particolare, è stata la prima grande piazza dove mi sono affermato da tecnico, ho trascorso tre anni magnifici. Venezia poi è sempre speciale, l’unica dove arrivi allo stadio in barca e dove per festeggiare, come accaduto anche a noi, sfili in Canal Grande. Il segreto della promozione del Venezia? Il gran lavoro di Zanetti, non c’è dubbio, ma anche di Paolo Poggi, persona di buon senso, un grande equilibratore, uno che sa valutare bene le situazioni”.

