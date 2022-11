Venezia, Serena in tackle: “Salvezza unico obiettivo stimo Vanoli. A Palermo…”

Pragmatico e realista. Michele Serena, ex tecnico del Venezia, fotografa nitidamente la crisi profonda del Venezia, che dopo l'esonero di Javorcic e l'interregno di Soncin, ha deciso di affidare a Paolo Vaboli le sue chances di salvezza in Serie B. Cinque sconfitte consecutive, il penultimo posto in graduatoria e l'insidiosa trasferta di Palermo in programma dopo la sosta allo stadio Barbera. L'ex esterno della Fiorentina analizza la difficile situazione in casa lagunare nel corso di un'intervista concessa al Corriere del Veneto.

"Sento sempre dire che la squadra tecnicamente è valida ma che non sta esprimendosi secondo quello che potrebbe fare. Lo si diceva anche l’anno scorso, ma i risultati in tutta evidenza dicono l’opposto. Non può essere solo colpa dell’allenatore. Zanetti, Javorcic, Soncin o Vanoli che sia». Paolo lo conosco e lo stimo molto, fummo compagni di squadra e, nel corso degli anni, abbiamo sempre mantenuto un rapporto eccellente, l’ho visto dieci giorni fa. Ha un compito difficilissimo, oggi la squadra è lontana dalla zona salvezza e deve recuperare un sacco di punti a chi sta davanti. Non è finita, certo, ma questo Venezia deve mettersi in testa che l’unico obiettivo possibile oggi è la salvezza. Bisogna guardare i fatti — prosegue Serena — se i risultati sono quelli che stanno emergendo, è evidente che qualcosa in sede di costruzione della squadra non ha funzionato. Il valore dell’organico oggi non è quello che si dice. Del resto mi sembra di poter dire che nessun giocatore della rosa sta offrendo un rendimento all’altezza delle attese. Non vedo un solo elemento di cui si possa dire bene, per un motivo e chi per l’altro. Non è solo una questione mentale. Una squadra che perde sei partite in casa su sette ha problemi seri, che spero che Vanoli possa risolvere. Palermo? Il Venezia deve subito fare punti ovunque, la classifica ora è pessima e le distanze stanno aumentando. Oggi il Venezia sta retrocedendo di nuovo. Vanoli ne ha consapevolezza, prima di lui forse non se ne aveva altrettanta".