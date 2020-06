Venezia, Lupo: “Soddisfatti della preparazione. Abbiamo una rosa ampia e di qualità”

Il Venezia si prepara per la ripresa.

Fabio Lupo, ds dei lagunari, intervenuto al quotidiano La Nuova Venezia, ha parlato in vista della ripartenza della stagione di Serie B, bruscamente interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente ex Palermo:

“Siamo soddisfatti di come ci stiamo avvicinando alla ripartenza. Non possiamo avere la condizione generale di tre mesi e mezzo fa, ma questo varrà per tutte le squadre. Avere l’intera rosa a disposizione può rivelarsi un vantaggio in queste settimane di partite ravvicinate: l’organico è ampio con giocatori di qualità, e credo che questo sarà un punto a nostro favore. Contratti in scadenza? Credo che si andrà all’estensione degli accordi dal 30 giugno al 31 agosto, ma al momento esistono solo delle linee guida“.

