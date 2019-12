Venezia, Lupo carica i suoi: “Nessun alibi, ma non voglio vedere i ragazzi a testa bassa. Vi dico la mia sulla gara di domani”

Il Venezia, quintultimo in classifica, cerca i tre punti contro la Juve Stabia, sua diretta avversaria.

Fabio Lupo, direttore sportivo dei lagunari, si è espresso in vista del match contro la formazione guidata da Fabio Caserta e Ciro Ferrara, valevole per la diciassettesima giornata di serie B, in merito al momento dei suoi. Di seguito le dichiarazioni del dirigente ex Palermo, rilasciate presso le colonne de Il Gazzettino: “Ai ragazzi l’ho detto subito dopo il nostro 0-0 al Penzo contro lo Spezia, non voglio per nessun motivo vederli a testa bassa. La classifica non la guardiamo e non dobbiamo farci condizionare, non c’è nulla da rimproverarsi e anzi dobbiamo essere orgogliosi di quanto di buono stiamo facendo. – afferma Lupo – Ovvio, ci manca qualcosa, compreso un pizzico di fortuna visti i 9 pali colpiti in 16 giornate. Nessun alibi, sia chiaro, solo benzina in più per alimentare la nostra grande la voglia di rifarci con rabbia”.

