Venezia, l’ex Maniero su Javorcic: “Lagunari in difficolta? La serie B non è la Serie C…”

"Non sono sorpreso delle loro difficoltà perché quando vieni da una retrocessione i problemi sono sempre gli stessi e nella testa dei giocatori si insinuano paure e insicurezze. È capitato pure ai miei tempi. Javorcic? La Serie B non è la Serie C, questo bisogna dirlo, è evidente che qualcosa non funziona se perdi quattro volte in casa su cinque e se subisci tutti quei gol. Sul Venezia ? È tutta la squadra a non aver ancora trovato una quadratura. Poi è chiaro che nel calcio quando non ci sono i risultati a finire in discussione è l’allenatore e magari accadrà anche a Venezia se le cose non cambieranno”.