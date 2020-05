Venezia, Fiordilino: “Ripresa del campionato di B? La vedo molto difficile, la salute viene prima di tutto”

“Ripartenza del campionato di Serie B? Dare una risposta in questo momento è un’impresa… La ripartenza la vedo molto difficile, anche perché il virus cammina anche in questi ultimi giorni“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata dal centrocampista del Venezia, Luca Fiordilino, ai microfoni del Il Corriere del Veneto. L’ex Palermo ha poi proseguito parlando di come ha vissuto questi mesi di lockdown: “Non dobbiamo mollare a livello mentale perché se si riparte ricadrà tutto sulle nostre spalle. Sono stati due mesi molto complicati e sofferti. Ho la famiglia sparsa per il mondo: i genitori della mia ragazza sono in Germania, la mia famiglia a Palermo e mio fratello in Francia. Io sono da solo a Venezia e sono rimasto qui per tutto il periodo della quarantena. Ammetto: è stata una prova durissima da superare“.

Fiordilino si è anche soffermato sulla sua stagione in laguna: “Sono contento di quello che ho fatto. Abbiamo espresso un buon calcio, ma ci mancano quei 3-4 punti che farebbero cambiare tutti i giudizi. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto, che è comunque tanto. Mancano dieci partite, se si riprende bisognerà giocare ogni tre giorni. È una situazione piena di ostacoli ma dovremo affrontarla se si presenterà di fronte a noi. Timore di tornare a giocare? È normale avere un po’ di paura a tornare in campo. Davanti a noi siamo in presenza di squadre in serie A che hanno avuto diversi casi. Attendiamo le notizie e vedremo cosa succederà: la salute viene prima di tutto“, ha concluso il centrocampista.