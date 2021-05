Venezia, Fiordilino: “Conquistare la A un sogno, quella finale di Frosinone brucia ancora”

Un sogno realizzato quello di Luca Fiordilino che ha conquistato la Serie A con il Venezia.

Il giovane centrocampista palermitano ha mancato l’approdo in massima serie con il Palermo, ma con tanti sacrifici è riuscito a raggiungerla con i lagunari dopo aver vinto i playoff di B. Il calciatore originario di Casteldaccia, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Giornale di Sicilia’, ha raccontato tutto il proprio stupore e la gioia immensa. Eccone uno stralcio.

“Ancora non ci credo, non ho realizzato fino in fondo. Spero di giocarmi qui a Venezia le mie carte. Quest’anno siamo partiti per salvarci, ma sapevamo di poter essere una mina vagante. Che potessimo farcela, però, l’ho capito dopo aver eliminato il Lecce.La inseguivo da tanto tempo. Sappiamo tutti com’è andata il primo anno di B col Palermo, ho sempre pensato a quella finale di Frosinone, che poteva cambiare la vita sia a me che a tanti palermitani di quella squadra. La Gumina era esploso quell’anno e sarebbe rimasto in A col Palermo, un sogno. Poi l’anno dopo non ci hanno nemmeno fatto fare i play-off. Ci sentiamo quasi ogni giorno con Accardi, ho un rapporto bellissimo e dopo la vittoria in finale è stato uno dei primi, insieme a Nino con cui ho fatto una videochiamata. Spero arrivi presto il suo turno, se lo merita per quanto fatto, ma lo spero anche per il Palermo, perché non merita la Serie C”.