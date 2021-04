Vecchio Palermo, Zamparini: “Non parteciperò ad alcuna asta, ho già le maglie di Pastore, Dybala e Cavani”

Maurizio Zamparini rinuncia ai propri cimeli.

Tra i lotti messi in vendita dalla curatela fallimentare, oltre chiaramente ad alcuni trofei del vecchio Palermo, vi sono anche oggetti personali dell’ormai ex patron rosanero. L’ex numero uno del club di Viale del Fante, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Giornale di Sicilia’, ha confermato che non parteciperà all’asta per l’acquisto di tali articoli.

“Quelli sono cimeli del Palermo e mi auguro che vadano gratis al nuovo Palermo, perché sono la storia del Palermo. La società avrà cambiato nome, ma la storia è quella. Non devono andare da altre parti, quella sarebbe la destinazione giusta. Se loro vogliono tenersele, che lo facciano pure, altrimenti pazienza, le buttino via. Le maglie di tutti i giocatori miei le ho già, quelle di Pastore, Dybala e Cavani le ho a casa, così come le fotografie. Ho il libro con tutte le foto dei ritiri, ricordi indelebili tra i più belli della mia vita”.