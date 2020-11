Vecchio Palermo, fallimento: Foschi ancora assolto, il Tribunale federale proscioglie l’ex dirigente

“Fallimento, il Tribunale federale proscioglie l’ex dirigente rosanero, Rino Foschi“.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari sulla questione legata al fallimento del Vecchio Palermo. Lo scorso 4 novembre Salvatore e Walter Tuttolomondo sono stati arrestati. Tanti i reati contestati dalla Procura della Repubblica: bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio e reimpiego di denaro, falso e ostacolo alle funzioni della Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Covisoc) della Figc. Ma non solo. Oggi, con l’assoluzione di Rino Foschi – accusato di una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione -, si chiude un’altra importante pagina di questa delicata e complicata vicenda.

“Il Tribunale federale nazionale ha respinto le accuse mosse dalla Procura federale nei confronti di Rino Foschi, deferito per i fatti che hanno portato al fallimento del Palermo, di cui è stato presidente dal 14 febbraio al 3 maggio 2019, ovvero nell’interregno tra la gestione di Sport Capital Group e la cessione delle quote alla Arkus Network dei Tuttolomondo. Per la seconda volta le accuse, sono cadute nel vuoto”.

