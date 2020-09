Vecchio Palermo: chiusa ufficialmente l’inchiesta per il giudice Sidoti e l’ex presidente Giammarva

I pm di Caltanissetta hanno ufficialmente chiuso l’inchiesta che vedeva indagati l’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva e il giudice Giuseppe Sidoti. I due, sarebbero stati accusati di avere“ alterato il corretto svolgimento della procedura pre-fallimentare” dell’ U.S. Città di Palermo.

A diffondere la notizia è “La Repubblica” che sottolinea inoltre che “i finanzieri del Gruppo Tutela spesa pubblica del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno notificato gli avvisi di chiusura dell’indagine agli indagati”. Tra questi, anche il giudice Fabrizio Anfuso per l’ipotesi di reato di rivelazione di notizie riservate. Secondo la Procura nissena, infatti, il magistrato, in servizio all’ufficio Gip, avrebbe rivelato al collega Sidoti “l’esistenza di una richiesta di misura cautelare nei confronti di Maurizio Zamparini”. Sidoti, che dovrà difendersi anche dalle accuse di abuso d’ufficio, viene inoltre contestato di avere nominato Daniele Santoro come componente del collegio peritale “in ragione dei rapporti personali e professionali con Giovanni Giammarva, noti al giudice”.