Valente ci crede: “Ho scelto il Palermo per conquistare la B, ai play-off per vincere!”

Nicola Valente protagonista indiscusso del Palermo.

L’esterno rosanero nell’ultimo turno contro il Foggia ha realizzato la rete della vittoria, ma in generale ha dimostrato di dare il 110% in ogni gara e di poter dire la sua da qui al termine della stagione. L’ex calciatore della Carrarese, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Corriere dello Sport’, si è proiettato al futuro e confessato gli obiettivi personali e di squadra.

