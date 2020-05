Vaccaro: “Giocare davanti a ventimila tifosi è un privilegio. Futuro? Restare al Palermo sarebbe la realizzazione di un sogno”

“Aspettiamo di sapere cosa verrà sancito dalle istituzioni politiche e calcistiche sul futuro dei campionati, fino all’ultimo noi avremo la speranza di poter concludere e vincere il torneo sul campo“.

Francesco Vaccaro ha le idee chiare e come tutti i suoi compagni e la società rosanero ha voglia di riuscire a terminare il campionato per centrare l’obiettivo promozione in Serie C sul campo. Il Palermo è primo in classifica nel girone I di Serie D e qualora non si dovesse riprendere i rosanero, con tutta probabilità, verrebbero promossi tra i professionisti a tavolino: “Qualsiasi decisione sarà presa – ha raccontato il numero 27 della formazione allenata da Pergolizzi al sito ufficiale – nessuno potrà mettere in discussione i meriti del Palermo, è stato un campionato dominato dalla prima all’ultima giornata disputata”.

Vaccaro, terzino sinistro classe 1999, si è infine soffermato sul suo futuro: “Personalmente, è stata una stagione decisiva per il prosieguo della mia carriera i primi tempi sembrava quasi di vivere in una favola, giocare in casa davanti a ventimila tifosi è un privilegio per pochi. Ma con il passare dei mesi tra noi compagni di squadra è cresciuta la convinzione che quello che stavamo realizzando fosse il frutto di sacrifici e cultura del lavoro. Sarebbe un autentico sogno proseguire la mia esperienza in rosanero ma prima voglio pensare soltanto all’obiettivo stagionale che ancora non è stato raggiunto”, ha concluso Vaccaro.