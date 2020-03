UEFA, vicepres. Uva: “Ogni Lega deciderà nuovi calendari. Noi uniti e compatti, non come l’Unione Europea”

Parla Michele Uva.

L’emergenza COVID-19 si è diffusa in tutta Europa, mettendo in ginocchio diversi paesi. I diversi Governi hanno, di volta in volta, emesso dei provvedimenti per contrastare la diffusione del virus, causando blocchi in numerosi settori. Il mondo del calcio, tra tanti, sta subendo gravi conseguenze: ormai, infatti, quasi tutti i campionati sono stati sospesi fino a data da destinarsi, così come le Coppe europee e l’Europeo in programma in estate, che è stato rinviato all’anno prossimo.

Il vice-presidente della UEFA, intervenuto durante Sportmediaset XXL, ha parlato delle scelte che l’organo amministrativo attuerà in accordo con le singole Leghe per decretare le sorti della stagione: “Non è una cosa di nostra competenza ridefinire i calendari dei singoli campionati, sarà ogni lega a decidere. L’unica questione riguarda quei giocatori in scadenza di contratto o di prestito al 30 giugno ma non riguarda l’UEFA che chiederà entro una certa data solamente la lista di squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee. Euro 2020? Dall’UEFA è arrivato un segnale di unità e compattezza, abbiamo agito con trasparenza e responsabilità e dato priorità alla salute di tutti e alla sostenibilità del sistema. Non certo il triste spettacolo che sta esibendo l’Unione Europea. Ora facciamo da guida e coordinamento per le federazioni, club e leghe che vivono situazioni completamente diverse visti i diversi livelli di contagio del Coronavirus“.

