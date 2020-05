UEFA, vicepres. Abete: “Bisogna provare a ripartire, ma i costi saranno alti. Play-off? Ho la mia idea”

Il calcio si prepara alla ripresa.

Il Governo italiano ha confermato poche settimane fa la volontà di riprendere, in conformità con la decisione di FIGC, i campionati professionistici. I tempi e le modalità del ritorno in campo, tuttavia, non sono ancora stati ufficialmente definiti. In queste ore si sta discutendo in merito a date e orari in cui si giocheranno le gare, nonché ai diritti tv degli impegni di Serie A. La prosecuzione del campionato, ad ogni modo, è fortemente legata all’andamento dell’emergenza Covid-19, che in questi mesi ha coinvolto da vicino giocatori e membri delle società. Ulteriori casi di contagio nel calcio, infatti, potrebbe causare un ulteriore stop.

Coronavirus, il Cts gela la Serie A: “Niente sconti, la quarantena resta di due settimane”

Giancarlo Abete, vicepresidente della UEFA, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua in merito alla possibilità di ripresa della Serie A e all’eventualità che lo scudetto debba essere assegnato tramite i play-off: “Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che comporterebbe la ripartenza, ma bisogna provarci, come fanno altri settori. Certe volte la ripartenza è peggiore del fermo perché emergono una pluralità di problemi che quando si sta fermi non emergono. E spesso anche i costi di ripartenza sono maggiori rispetto ai ricavi. Ma il paese deve ripartire, per cui spero che oggi arrivi una decisione positiva dal Governo. Playoff? Da una parte dovrei essere totalmente favorevole perché li ho introdotti nel calcio italiano negli anni Novanta, in Serie C, così come feci con i tre punti. Diciamo che in Serie A, però, i playoff non mi piacciono. Una cosa è attivare i playoff in relazione a posizioni utili, un’altra cosa è mettere in discussione una posizione di classifica. Il problema dello scudetto si collega alla necessità di format dei campionati. Non assegnare lo scudetto per un anno non sarebbe la fine del mondo. Ma, se fosse una necessità, i playoff potrebbero essere una seconda scelta, un’alternativa”.

Serie A, Gravina avverte: “Ripresa immediata o danni irreparabili”