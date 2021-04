UEFA: il presidente FIGC Gabriele Gravina eletto nel Comitato Esecutivo

Gabriele Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo UEFA.

Il presidente della FIGC è stato eletto nel principale organo decisionale del calcio europeo, risultando il candidato più premiato con 53 voti, sui nove totali per otto posti disponibili. Con lui faranno parte del Comitato per i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yardımcı (Turchia).