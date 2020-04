UEFA, finali Champions ed Europa League: il comunicato chiarificatore che corregge Ceferin

Non esiste una deadline per quanto riguarda il termine ultimo legato alle finali di Champions ed Europa League.

Aleksandr Ceferin, presidente dell’UEFA, nei giorni scorsi aveva dichiarato che le finali delle coppe europee si sarebbero dovute disputare entro e non oltre il 3 agosto. L’UEFA stessa però, attraverso un comunicato, ha smentito tale voci e confermato che non esiste alcun termine ultimo.

“Non è vero, il Presidente è stato chiaro nel non fissare date precise. La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.