Uefa, Euro2020 posticipato al 2021: nel pomeriggio l’ufficialità. Tutti i dettagli

Euro 2020 diventerà Euro2021.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Euro202o, in programma il prossimo giugno, verrà posticipato di un anno. Dopo averne discusso in video conferenza con l’associazione dei club europei, le Leghe, e i rappresentanti delle Federazioni, la Uefa, ha optato per lo slittamento della competizione. Una decisione che consentirà di provare a portare a termine campionati e coppe in estate nel caso in cui l’emergenza Coronavirus dovesse rientrare. L’annuncio ufficiale, come riferisce “Sky Sport”, è atteso nel pomeriggio.