UEFA, Ceferin: “Sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa. Sul ritorno dei tifosi negli stadi…”

Parola ad Aleksander Ceferin.

Il calcio riprende lentamente in Europa dopo lo stop forzato dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus. Mesi di certo non facili per il mondo del pallone, costretto a far fronte al più lungo periodo di inattività della sua storia. Un periodo raccontato ed analizzato proprio dal numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, ai microfoni di ‘Uefa Direct magazine’.

“Neanche la Seconda Guerra Mondiale ha fermato completamente il calcio, a differenza della crisi del Covid-19. Da un punto di vista professionale, c’e’ stata molta pressione e molto lavoro, ma sono felice e sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio. Se la Uefa ha preso le decisioni giuste al momento giusto in questi mesi? Noi come organo di governo abbiamo dovuto occuparci di tutto il calcio, non solo delle competizioni UEFA. Di conseguenza, abbiamo cercato di fare da guida in Europa, e credo che ci siamo riusciti con successo. Penso che la decisione di rimandare EURO 2020 al prossimo anno sia stato un momento decisivo, perché è stata presa in una fase abbastanza precoce. Tutti hanno capito che l’abbiamo fatto per aiutare gli altri protagonisti del calcio e, ancora una volta, devo sottolineare lo spirito di totale unità e solidarietà che si stava delineando”.

“Naturalmente c’è stata grande attenzione alle competizioni d’élite – ha proseguito Ceferin – Ma è anche chiaro che il calcio di base sarà sempre una parte vitale della nostra missione. Visti i protocolli medici e le disposizioni che saranno in vigore, sarà importante innanzitutto che nessuno si assuma rischi inutili. Dobbiamo essere tutti particolarmente attenti quando si tratta di bambini”.