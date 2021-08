Uefa, arriva l’annuncio: Var nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar

Il Var sarà reso operativo anche nelle qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022: a comunicarlo è la UEFA

Ad annunciarlo è la Uefa che, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, rende noto che l'utilizzo del Video Assistant Referee verrà reso operativo a partire dalla quarta giornata delle partite valide per la qualificazione ai Mondiali in programma mercoledì 1 e domenica 5 settembre. Occasione in cui l' Italia di Mancini sarà impegnata nelle sfide contro Bulgaria e Svizzera . Di seguito, la nota ufficiale.

"La Uefa conferma che, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo Uefa nel luglio 2021, il sistema del Video Assistant Referee (VAR) sarà utilizzato - con il consenso della Fifa - in tutte le restanti partite delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo Fifa 2022. Il sistema sarà operativo a partire dalla quarta giornata e verrà utilizzato in tutte le rimanenti partite che si svolgeranno a partire da settembre 2021. I piani iniziali per l'utilizzo del Var nelle qualificazioni Uefa delle competizioni per nazionali erano stati posticipati a causa delle complicazioni logistiche e dei rischi associati alla pandemia di Covid-19. L'allestimento del Var sarà gestito dalla Uefa e verrà effettuato direttamente presso lo stadio della federazione ospitante grazie all'arrivo sul posto di furgoni appositi forniti dai provider Var della Uefa".