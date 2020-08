Udinese, si andrà avanti con Gotti: il tecnico vince il ballottaggio con Semplici

Luca Gotti sarà il tecnico dell’Udinese anche nel corso della prossima stagione di Serie A.

L’esperienza dell’allenatore originario di Adria sulla panchina dei friulani è iniziata a luglio dello scorso anno come vice di Igor Tudor. A novembre, tuttavia, a seguito dell’esonero di quest’ultimo, la squadra fu affidata proprio a lui. Una mossa momentanea che si è rivelata vincente, anche nel lungo periodo. Luca Gotti, infatti, ha collezionato con i bianconeri risultati soddisfacenti, terminando la stagione al tredicesimo posto della classifica e ottenendo la salvezza con largo anticipo. È anche per questa ragione che la società ha deciso di puntare ancora su di lui.

Nonostante Luca Gotti abbia manifestato più volte nei mesi scorsi la volontà di svolgere il ruolo di allenatore in seconda, il suo futuro sarà un altro. L’Udinese infatti ha deciso di confermarlo. Per lui, dopo la riunione di ieri con i vertici bianconeri, è pronto un contratto biennale con un sensibile ritocco dell’ingaggio. Intorno ai friulani, in questi giorni, è aleggiato il nome di Leonardo Semplici. L’attuale tecnico, tuttavia, ha vinto il ballottaggio. La dirigenza, come riporta Tuttosport, ha preferito seguire la linea della continuità e dare una ulteriore chance all’ex vice, che ormai conosce bene le potenzialità della sua rosa. A breve arriverà l’ufficialità dell’accordo.

