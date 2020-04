Udinese, Okaka ha le idee chiare: “Siamo in una fase di rilancio, il meglio deve ancora venire. Nazionale? E’ un mio obiettivo”

“Euro 2021? Da quando sono arrivato a Udine lo scorso gennaio, ho realizzato undici gol e tre assist, ho fatto meglio di molti giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale. Certo che l’Europeo è un mio pensiero“.

Così Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il centravanti classe 1989 bianconero ha voglia di tornare in campo dove, prima della pausa dovuta all’emergenza coronavirus, si stava esprimendo ad alti livelli: “La speranza è quella di tornare a giocare. Ma è una speranza, è chiaro che si potrà tornare a giocare solo quando sarà sicuro“.

Udinese, Okaka: “Ripresa Serie A? Difficile fare previsioni, sarebbe logico ridurre gli stipendi”

Okaka ha già fatto diverse esperienze in Italia ma anche all’estero: “Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale – ha raccontato il centravanti bianconero -. Ma ho fatto cose buone all’Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all’Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire…“.