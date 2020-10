Udinese-Milan, la carica di Deulofeu: “Dobbiamo fare punti, ecco cosa serve per battere Ibrahimovic”

Parla Gerard Deulofeu.

Tre anni dopo aver vestito la maglia del Milan, l’attaccante classe ’94, è pronto per affrontare i rossoneri da avversari: domenica 1 novembre, infatti, l‘Udinese sfiderà la compagine di Stefano Pioli nel lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A. Una gara importante in chiave classifica, dove in palio ci sono punti pesanti, ragion per cui lo spagnolo, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha caricato la piazza bianconera in vista della sfida del ‘Fiuli’: “Non vedo l’ora di affrontarli, stanno facendo molto bene, anche con Ibrahimovic. Ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti”.

Udinese, la carica di Deulofeu: “Ho scelto questo club per un motivo. Pereyra? Vi svelo un segreto”

Il Milan poteva essere ancora nel suo destino questa estate, prima di approdare a Udine: “Era un’opzione, come lo è stato il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello. Io vivo per il calcio e voglio giocare, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice”.

Udinese, Deulofeu si presenta: “Ho un obiettivo. Io come Baggio? Rispondo così. Il Milan…”

Aldilà delle vittorie, dei punti e dei gol da realizzare, Deulofeu si è già prefissato un obiettivo concreto: “A me importa il presente per costruire il futuro. La discontinuità mi ha frenato. Non sono stato regolare, ora c’è la maturità”.