Udinese-Milan, Ibrahimovic: “Dirò a Maldini che se non mi fa il contratto di un anno non gioco più”

Il Milan batte l’Udinese 2-1.

Il gol vittoria messo a segno dai rossoneri porta la firma di Zlatan Ibrahimovic, ormai sempre più protagnista in campionato e in Europa. Il trascinatore della compagine guidata da Stefano Pioli, al termine dell’incontro con i friulani, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Quando sono arrivato qui il Milan voleva un contratto più lungo, ma per essere onesto con me stesso ho chiesto di firmare solo per sei mesi. Nessuno doveva essere insoddisfatto. A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Maldini: ‘Se non mi fai un contratto per un altro anno, non gioco più“.

