Udinese, Mandragora: “Il recupero è iniziato, spero di tornare presto. Futuro? Vi dico cosa penso”

La parola a Rolando Mandragora.

Il centrocampista dell’Udinese, reduce dal brutto infortunio al ginocchio rimediato durante la gara contro il Torino, si è espresso ai microfoni di Sky Sport in merito a diverse tematiche, partendo dalle proprie condizioni fisiche: “Il recupero è iniziato con la riabilitazione. Io ginocchio lo sento bene e spero di tornare al più presto in campo anche se non voglio darmi tempi precisi. I tifosi? Non posso che ringraziarli così come Kevin Lasagna che mi ha dedicato il gol contro l’Atalanta”.

Sulla sconfitta contro l’Atalanta e la prossima gara contro la Roma: “Ho sorriso a metà visto che abbiamo provato a portare a casa dei punti contro i nerazzurri senza però riuscirci. La prestazione c’è stata, sono sicuro che i risultati presto arriveranno. La sfida di giovedì contro i giallorossi? Tutte le partite sono complicate e ce la giocheremo come sempre. Abbiamo il dovere e la voglia di provarci anche contro un avversario difficile, Giocando ogni tre giorni c’è la possibilità di fare bene, svoltando da un momento all’altro”.

Chiosa finale sul proprio futuro: “In questo momento non ci sto pensando, sono sicuro che Udinese e Juve troveranno un accordo. Adesso penso al ginocchio, per il futuro vedremo“.

