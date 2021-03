Udinese, Llorente: “Pereyra e De Paul sono stati decisivi, questo è un top club. Ecco il mio obiettivo”

Nel calcio ogni giorno devi dimostrare ciò che sai fare, non basta la carriera e devi dare il massimo. A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare ma ho ancora tanto da dare e ho voglia di dimostrarlo

L’ultima stagione con la maglia del Napoli non è stata calcisticamente rilevante e significativa per Llorente, relegato ai margini del progetto del club partenopeo. Il bomber spagnolo, oggi attaccante dell’Udinese, non ha avuto lo spazio auspicato alla corte di De Laurentiis e ciò l’ha portato a guardarsi intorno. Dalla possibile permanenza in Campania, sponda Benevento, passando per l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus, fino alla scelta di sposare il progetto del club friulano del patron Pozzo. Il centravanti, andato a segno nell’ultimo turno di campionato in cui l’Udinese ha sconfitto per 2-0 il Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del talk show “Udinese Tonight”, format in onda sui canali ufficiali del club friualano, “Udinese TV”.

“Ci tenevo molto a tornare al gol, qui a Udine mi sono trovato subito benissimo. Mi mancava solo segnare. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita importante per allontanare la zona calda. Le prime impressioni al mio arrivo all’Udinese? Mi sono sentito a casa fin dai primi istanti. Mi avevano raccontato grandi cose dell’Udinese ma non mi aspettavo una società così grande. Ho giocato in tante squadre, l’Udinese è a livello di un top club. Perché ho deciso di continuare in Serie A? Sono rimasto perché qui sto bene. Fin dai tempi della Juve mi sono tolte tante soddisfazioni. Ho avuto la fortuna di conoscere Pereyra alla Vecchia Signora e lui con De Paul sono stati importanti per la mia scelta. Cosa penso di De Paul? Ha dimostrato di essere un top player e sta giocando a grande livello. Ha una mentalità vincente e lo dimostra in ogni match. È anche un ottimo capitano e sa benissimo come motivare la squadra. La città e i tifosi? Udine mi piace molto e l’impatto è stato buono. È piccolina, ma è ottima per stare in famiglia. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio, ci mancano molto. Non so ancora cosa significa essere un calciatore dell’Udinese con i tifosi intorno. Speriamo presto di tornare alla normalità. Obiettivo personale per questa stagione? No, nessuno. Cerco di guardare agli obiettivi di squadra. Più segnerò, più sarò felice”.