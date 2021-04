Udinese, Llorente: “Conte un vincente, ma stare con lui più di un anno è difficile”. E su Pirlo…

Il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera

Queste le parole di Fernando Llorente per descrivere l’attuale allenatore dell’Inter, Antonio Conte. In una lunga intervista rilasciata a Marca, l’attuale bomber dell’Udinese si è soffermato in particolare sul suo ex coach ricordando i tempi della Juventus e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“È un vincente, un allenatore che trasmette molto, sicuramente il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera. Mi piacciono molto le idee di gioco che ha. Ottiene il meglio da ogni giocatore. Con lui è molto impegnativo, starci giorno per giorno per più di un anno è difficile, ma è un allenatore che vorresti sempre avere”.

Chiosa finale di Llorente sul proprio ex compagno di squadra adesso tecnico della franchigia bianconera: “Andrea è una persona per la quale nutro molto affetto dopo aver vissuto tante cose per due anni da compagno di squadra con lui alla Juve. Sicuramente farà una splendida carriera da allenatore, ma alla Juve non è partito bene”.

