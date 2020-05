Udinese, Lasagna: “Importante ripartire, tanti fattori saranno determinanti. Orari delle gare? Vi dico la mia”

Parla Kevin Lasagna.

La Serie A ripartiranno. È questa la decisione – in conformità con la volontà del Governo italiano – emersa dal Consiglio federale della FIGC riunitosi mercoledì. Il calcio, dunque, dovrà affrontare l’emergenza Coronavirus sul campo. Le squadre della massima serie hanno già ripreso gli allenamenti collettivi presso i rispettivi centri sportivi, sottoponendosi regolarmente ai tamponi. Soltanto a partire dal 20 giugno, però, torneranno a scendere sul rettangolo verde, seppur rispettando un rigido protocollo sanitario per tutelare la salute di giocatori e membri dello staff.

L’attaccante dell’Udinese, tra le colonne del Gazzettino, ha detto la sua in merito al via libera per la ripresa della Serie A: “Il calcio – dice Lasagna – è la mia professione, mi manca. Soprattutto mi manca la vita quotidiana dello spogliatoio, la vita di campo. L’importante è ripartire e non fermarsi. Saranno dodici gare particolari, ne siamo tutti consapevoli. Entreranno in scena numerosi fattori, una preparazione ovviamente diversa. C’è l’ipotesi che una di tre gare in programma ogni turno possa iniziare alle ore 16,30. Sarebbe troppo. In piena estate a quell’ora il caldo e l’afa sono insopportabili. Mi auguro che tale ipotesi venga rivista”.

