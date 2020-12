Udinese, Jajalo: rottura del crociato, nel pomeriggio l’operazione a Villa Stuart

Cattive notizie per l’Udinese.

Tegola per l’Udinese di Gotti, costretto a fare i conti con il brutto infortunio di Mato Jajalo. L’ex Palermo, già non convocato per la sfida contro l’Atalanta – successivamente rinviata per impraticabilità del campo a causa del maltempo, ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. A confermarlo è “Udinese tv”, secondo cui il bosniaco, recatosi questa mattina a Roma per accertamenti, sarà operato nel pomeriggio a Villa Stuart dal professor Mariani.