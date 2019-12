Udinese, Jajalo non dimentica: Natale rosanero per la famiglia dell’ex Palermo. La foto…

La famiglia Jajalo si prepara felicemente per le festività natalizie.

Il centrocampista bosniaco ha lasciato un segno indelebile a Palermo dove ha giocato per quattro stagioni dal 2015 al 2019 collezionando 138 presenze e 6 reti tra A e B. Mato ha trasmesso, con la professionalità e l’attaccamento alla maglia mostrato durante la sua esperienza in rosanero, l’amore per il Palermo anche ai propri figli, che nel corso degli anni trascorsi in Sicilia si sono innamorati della città e, calcisticamente, del club di Viale del Fante. Dopo la mancata iscrizione in Serie B e la radiazione dal calcio professionistico della vecchia società targata Arkus Network, Jajalo ha scelto di accettare la corte dell’Udinese: con la compagine bianconera, in questa prima parte di stagione, il centrocampista ha giocato con grande continuità ed è subito diventato punto di riferimento imprescindibile per l’intera squadra. Il suo mancato impiego nelle ultime sfide, a causa prima di una squalifica e poi di un leggero infortunio, ha penalizzato non poco i friulani, orfani del contributo di carisma, fisicità e geometrie che l’ex Palermo ha dimostrato di poter fornire alla causa bianconera. Intanto, in quel di Udine, l’intera famiglia Jajalo, al gran completo, si prodiga per realizzare l’albero di Natale. Tra i più partecipi e attivi, come spesso accade in queste circostanze, i figli del calciatore che si sono adoperati nei classici addobbi natalizi indossando la tuta del Palermo a testimonianza dell’amore incondizionato per i colori rosanero. Ecco lo scatto condiviso sull’account instagram della famiglia del calciatore.

