Udinese-Inter, Musso: “Risultato ingiusto, ma non abbiamo fortuna. La nostra situazione? Il mio consiglio”

Quarta sconfitta consecutiva per l’Udinese che, nella giornata di ieri, è caduta sotto i colpi dell’Inter.

Dopo la quiete, ecco la tempesta per i bianconeri. Dopo il buon periodo seguito dalle tre vittorie consecutive con Cagliari, Lecce e Sassuolo, la compagine guidata da Luca Gotti non è riuscita più a trovare la chimica giusta, portandosi a meno otto dalla zona retrocessione. Il portiere dei friulani, Juan Musso, ha voluto fare il punto della situazione sullo status delle zebrette, partendo dalla sfida di ieri contro i nerazzurri di Antonio Conte: “Ci è mancato il risultato. Non abbiamo troppa fortuna in questo momento, ma le prestazioni ci sono così come le occasioni, loro le hanno semplicemente sfruttate meglio. Risultato Ingiusto? Ingiusto è la parola corretta. In altre occasioni abbiamo fatto tanti punti creando meno di quanto fatto ieri. Per questo il risultato è un po’ ingiusto, ma il calcio come la vita è così. È un momento che deve passare“.

Un momento complicato per i bianconeri, che cercheranno il riscatto nella giornata di domenica contro un Brescia in piena crisi: “Come dicevo prima, per ora la fortuna non è dalla nostra parte e paghiamo caro i piccoli errori. Dobbiamo cercare di restare uniti e cercare di migliorare“.

