Udinese-Inter, Gotti: “Sconfitta difficile da digerire. Fofana? Giocatore da Champions League”

L’Inter torna alla vittoria.

Finisce 0-2 la sfida tra Udinese e Inter, andata in scena questa sera allo “Stadio Friuli”. A decidere una splendida doppietta di Lukaku, che rimette in pista i nerazzurri, dopo la vittoria maturata della Juventus contro la Fiorentina. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine bianconera, Luca Gotti, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Musso poteva accorciare mezzo metro in più. Già sul primo passaggio c’è una deviazione, poi il rimpallo fa andare la palla lì a Lukaku. La partita prende una piega diversa su questa situazione, mi dispiace pensando alle occasioni che abbiamo avuto. Si fa fatica a digerire questa sconfitta. Non sono deluso, l’atteggiamento della squadra è stato eccellente. Tutti hanno cercato di fare la gara come l’avevamo preparata. L’atteggiamento della squadra è stato buono, anche sul 2-0. Può capitare che l’Inter capitalizzi le difficoltà. Merito a chi è entrato, ma anche agli attaccanti. Una squadra con questo spirito si toglierà sostituzioni”.

Chiosa finale su Fofana: “I complimenti fanno piacere a prescindere, ma è difficile mandar giù il fatto di non aver fatto punti in queste tre partite. Sema e Fofana hanno continuato ad allungare l’Inter con i loro movimenti. Per me è un giocatore da Champions League, deve trovare continuità a quel livello lì”.