Udinese-Genoa, Nicola: “Lotteremo fino alla fine. Salvezza? Ci aspettano 8 finali”

Non vanno oltre il pari Udinese e Genoa.

2-2: è questo il risultato della sfida tra Udinese e Genoa andata in scena questa sera alla Dacia Arena. Un risultato importante, arrivato grazie ad un gol di Pinamonti allo scadere, che fa festeggiare il Grifone: in cerca di preziosi punti per mantenere la permanenza nella massima serie.

“Era una partita importante, sapevo che non sarebbe stato facile – le parole di Davide Nicola ai microfoni di “Sky Sport” – l‘Udinese è una squadra fisica e in un buon momento. Noi iniziamo a capire che bisogna lottare fino alla fine. Fragilità difensiva? Sicuramente in questo momento facciamo fatica. È stata una partita abbastanza contratta. Abbiamo cercato di non dare troppi punti di riferimento. Giocare ogni tre giorni non è facile, dopo 4 partite si inizia ad accusare la stanchezza. Non sono d’accordo sulle partite “dentro o fuori”, noi abbiamo 8 gare per poterci salvare”.

Chiosa finale sull’obiettivo salvezza: “Lotta tra noi e il Lecce? È una riflessione interessante, giocando ogni tre giorni può capitare davvero di tutto. Il punto è sapere che noi siamo impegnati fino alla fine, dobbiamo continuare e guardare noi stessi. Ho l’impressione, dopo la quarta partita, che stiamo progredendo seppur con degli errori. È la seconda volta che recuperiamo la partita, è un segno importante. Ma sono consapevole, c’è molto da migliorare”.