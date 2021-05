Udinese, De Paul: “Futuro? Ho parlato con Pozzo, sa cosa voglio. Qui ho una responsabilità”

Rodrigo De Paul ha chiarito le dinamiche legate al suo futuro nell’Udinese.

Il centrocampista argentino è stato anche per questa stagione il faro della compagine bianconera. Con la sua classe e l’elevata capacità in zona offensiva, il sudamericano ha dimostrato di essere il vero top player della franchigia friulana, guadagnandosi le attenzioni di alcuni grandi club in giro per l’Italia e non solo.

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il rifinitore classe ’94 ha voluto parlare del suo futuro e non solo. Diverse tematiche, infatti, sono state trattate dal numero 10 bianconero, che ha fatto anche qualche cenno alla prossima edizione della Copa America, alla quale De Paul prenderà parte con la sua Argentina. Ecco le sue parole.

“Quel che dovevo dire l’ho detto al club e al mio procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me in chiave mercato. Qui ad Udine però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra. Dove mi piacerebbe giocare? Guardo tutti i campionati ma sinceramente non ci ho proprio ancora pensato. So che ci sono squadre interessate ma sono concentrato ora solo all’ultima gara di campionato di domenica. Argentina? Siamo forti. L’idea è arrivare il primo giorno e andar via l’ultimo. Vorremmo dare una gioia alla gente dopo la morte di Maradona”.