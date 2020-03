Udinese, De Paul: “Coronavirus? Un po di panico ma ci alleniamo tranquillamente. Dopo la Copa America sarei voluto andare…”

L’Udinese si prepara, rinvii permettendo, per la sfida contro il Torino, in vista di sabato.

La compagine guidata da Luca Gotti è reduce da ben tre pareggi nelle ultime quattro gare giocate e contro i granata cercheranno i tre punti. Rodrigo De Paul, fantasista e uomo simbolo dei bianconeri, si è espresso ai microfoni di TycSports in merito a diversi argomenti, partendo dall’emergenza Coronavirus: “Qui tutto bene. Certo, un po’ di panico tra le persone ma noi ci alleniamo regolarmente, abbiamo i medici a disposizione, usiamo le precauzioni del caso. Domenica dovremmo tornare a giocare in casa contro la Fiorentina e tutto poi prenderà il suo corso. Ci hanno detto che si giocherà a porte aperte però chissà cosa decideranno. Le cose possono cambiare. Ci faranno sapere”.

Il centrocampista argentino parla anche delle proprie ambizioni, raccontando la sua voglia di arrivare sul tetto d’Europa: “Alla fine della Copa America dissi che avrei voluto continuare a crescere, giocando la Champions anche se alla fine le cose non si sono concretizzate. Anche a dicembre-gennaio c’è stato qualcosa però la mia scelta è stata di non cambiare squadra a metà stagione, perché quando cambi a metà campionato serve un periodo di adattamento, per cui ho deciso di restare qui, completare il mio ciclo e a giugno si vedrà…”.