Udinese-Cagliari, Fofana: “Vissuto un momento difficile. Girone di ritorno? Ripartiremo ancora più forti, la squadra…”

“Questa è una vittoria molto importante per noi e per i tifosi. Abbiamo attraversato un momento difficile, vincere prima di Natale ci rende tutti contenti”.

Non nasconde l’autore della rete del 2-1 Seko Fofana che, intervenuto a margine della sfida contro il Cagliari, ha commentato la vittoria maturata dalla sua squadra: impostasi per due reti a uno sui sardi nell’anticipo della 17^ giornata di Serie A, andato in scena questo pomeriggio allo stadio “Friuli”.

“Volevamo vincere questa partita, ora dobbiamo recuperare per iniziare ancora più forte il nuovo anno – ha dichiarato Fofana ai microfoni di “Sky Sport” – dobbiamo crescere giorno dopo giorno. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, fatto due gol ed è importante il risultato che siamo riusciti ad ottenere”.