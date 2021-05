Udinese-Bologna, Gotti: “De Paul il mio terzo figlio. Futuro? Prima fine campionato”

1-1: è questo il risultato dell’anticipo tra Udinese e Bologna, della 35^ giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Friuli di Udine. Decidono le reti di De Paul e Orsolini, che in extremis, segna il gol del pareggio regalando un prezioso punto ai rossoblù. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Luca Gotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“In una settimana tra la partita con la Juventus e questa abbiamo fatto tanta fatica per poco, il punto ottenuto smuove qualcosa ma è poco. Abbiamo giocato con personalità difendendo bene e provando ad attaccare soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito, sicuramente ci hanno pressato, ma c’era la sensazione di poterla portare a casa, l’ennesimo rigore preso la fa finire in pareggio, non voglio pensare ai record che abbiamo battuto in questo senso”.

Su Musso e De Paul: “Penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i tre migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non para subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto. De Paul insieme ad Alessandra e Benedetta è il mio terzo figlio (ride ndr). È un ragazzo di grandissima maturità, che legge bene le situazioni. Rispetto alle occasioni che gli erano offerte dal mercato ha fatto scelte anche di famiglia, a Udine sta bene, la moglie era incinta e quindi ha fatto un altro anno a Udine. Ha colpi ovviamente da grande squadra, quest’anno sicuramente rifarà le sue valutazioni e si deciderà cosa è meglio per tutti”.



Chiosa finale sul futuro: “Ci sono ancora tre partite, non solo sono fiero di essere allenatore dell’Udinese, ma ho anche riconoscenza per una società che si è fidata di me e mi ha invogliato a continuare. Detto questo ne riparleremo a campionato finito. Mi rifaccio all’anno scorso, non c’erano avvisaglie di rinnovo ma poi in pochissime ore abbiamo trovato l’accordo per continuare”.