Udinese-Atalanta, di scena il recupero di Serie A: Gasperini lancia Miranchuk, Gotti punta su Lasagna. Le formazioni ufficiali

La Serie A torna in campo con il recupero della decima giornata.

Alla Dacia Arena si affronteranno l’Udinese di Luca Gotti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per una sfida dall’alto coefficiente spettacolare ma soprattutto dalla rilevante importanza. La formazione nerazzurra vuole dare continuità all’ottima striscia di risultati conseguita finora, potendo potenzialmente ottenere altri tre punti che la farebbero balzare al terzo posto della classifica. Dall’altro lato i bianconeri friulani non riescono ad ingranare la marcia giusta già da qualche uscita, con la panchina dello stesso Gotti che adesso traballa non poco.

Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: i dettagli dell’affare. A disposizione già contro l’Atalanta?

Nella Dea si rivede dal primo minuto Miranchuk, che insieme a Malinovskyi e Muriel darà un pò di riposo a Ilicic e Zapata. Pessina dunque arretra sulla linea dei centrocampisti, con Maehle che fa il suo esordio da titolare con la magli atalantina. Per quanto concerne l’Udinese, invece, il riferimento avanzato sarà Lasagna, con il solo Pereyra a supportarlo sulla trequarti campo. Inamovibile De Paul che si schiera in mediana al fianco di Arslan.

Di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk; Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini