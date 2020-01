U.S. Città di Palermo, riuniti i due processi a Zamparini: i dettagli

Un unico processo contro Maurizio Zamparini.

Nel corso dell’udienza tenutasi nella giornata di oggi, i giudici della quarta sezione hanno deciso di riunire i due processi che riguardano l’ex patron del Palermo Calcio, che dovrà difendersi dalle accuse di falso in bilancio, false comunicazioni sociali e agli organi di vigilanza e autoriciclaggio.

Ma non solo; secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, dalla prossima udienza – oltre all’imprenditore friulano – entreranno nel procedimento anche gli altri soggetti coinvolti nel crack della società di viale del Fante. Stiamo parlando del commercialista Anastasio Morosi, uno dei sindaci della società Enzo Caimi e della segretaria di Zamparini, Alessandra Bonometti, che hanno scelto il rito ordinario e verranno giudicati con Zamparini.

Gli altri tre indagati, l’ex presidente Giovanni Giammarva e altri due membri del collegio sindacale, Michele Vendrame e Andrea Favatella, hanno scelto – invece – il rito abbreviato. E il loro processo davanti al gup Guarnotta è fissato per il prossimo 7 febbraio. Giammarva, in particolare, dovrà difendersi solo dall’accusa di ostacolo agli organi di vigilanza, mentre Vendrame e Favatella di falso in bilancio e false comunicazioni sociali.

Per quanto riguarda Morosi, secondo i pm il noto commercialista avrebbe ideato il sistema per far quadrare i conti in modo fittizio e potersi dunque iscriversi ai campionati. La segretaria Bonometti, invece, si prestò ad essere procuratore speciale nella doppia cessione del marchio alla Mepal prima e all’Alyssa poi.