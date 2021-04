U.S. Città di Palermo, asta per i beni del club: da oggi sarà possibile acquistare maglie e altri cimeli della vecchia società rosanero

Si potranno acquistare partecipando all’asta, fino alle ore 12:oo del 4 maggio, tutti i beni appartenuti al Vecchio Palermo.

Vanno all’asta i beni del “Vecchio Palermo”, fallito nell’estate nel 2019, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B 2019/20 del club rosanero: rilevato solo da qualche mese prima da Arkus Network dopo la breve – e catastrofica – esperienza della proprietà inglesi.

Sono in tutto 69 i lotti che racchiudono il materiale, appartenuto all’US Città di Palermo fino al fallimento, rinvenuto all’interno dei locali utilizzati dalla vecchia proprietà. Tantissimi i cimeli presenti tra maglie nuove e vecchie, scarpini, palloni, attrezzatura medica e sportiva di vario tipo, foto storiche e persino la maglia del Palermo autografata dai campioni del mondo 2006. Presenti anche molti trofei come quello della vittoria della Coppa Italia di Serie C, o del campionato Primavera vinto nel 2009.