Turris-Palermo, Martin di nuovo titolare: c’è lo zampino del francese nel primo gol di Lucca

Il Palermo vince e convince contro la Turris.

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio dai rosanero in occasione della gara andata allo Stadio “Amedeo Liguori”. Un successo arrivato grazie alla doppietta messa a segno dal giovane bomber classe 2000 Lorenzo Lucca, sempre più protagonista dello scacchiere a disposizione di mister Roberto Boscaglia.

Tra i protagonisti del match anche Malaury Martin, che con un assist perfetto ha servito il numero 17 rosanero per il gol che ha aperto le marcature. Il centrocampista francese, impiegato fin qui con il contagocce, ha saputo dare risposte convincenti sul campo: “Il ruolo di mezzala l’ho sempre fatto, mi sono trovato bene. Quest’anno gioco meno dell’anno scorso ma mentalmente devo sempre essere pronto quando il mister mi chiama. Sono sempre rimasto concentrato perché quando tocca a me voglio dare un contributo importante alla squadra. Se sono ancora qua vuole dire che faccio ancora parte della squadra, ognuno di noi deve farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa”, ha dichiarato il numero 8 rosanero nel corso della consueta conferenza stampa post-gara.

Una prestazione che lascia ben sperare, quella offerta dalla formazione di Boscaglia, che spazza via i nuvoloni di crisi: “Abbiamo avuto un periodo complicato, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo ricompattato. Abbiamo ottenuto due gare di fila, ma questo non basta perché adesso serve vincere ancora e quindi ci proiettiamo adesso alla gara di domenica.Nessuna rivincita, voglio aiutare la squadra e dare tutto per questa maglia, sono contento che abbiamo ottenuto due successi di fila”, ha spiegato Martin.