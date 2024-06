Turchia, Montella: “Italia? Gara da interpretare bene, sarà test complicato”

Le parole del commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, in vista dell'amichevole contro l'Italia.

"Quella contro l'Italia per me è sicuramente una partita speciale, giocheremo contro i campioni in carica. Sono due Paesi amici e per me è un’emozione particolare".

Così Vincenzo Montella, ct della Turchia, in vista dell’amichevole contro gli azzurri ai microfoni di Sky.

"Qui al Dall’Ara ho debuttato in Nazionale tanto tempo fa, sarà la partita per me più emozionante in assoluto ma per noi è un test importantissimo, la preparazione al torneo degli Europei passa da qui. Ho scelto dei test difficili perché credo sia importante abituarsi alle difficoltà dell'Europeo".

Sulla gara: "La partita contro l’Italia bisogna interpretarla bene. Dovremo fare una partita seria, affrontarla con l'atteggiamento giusto: sarà poi il campo a dare il responso finale. Partecipiamo per la terza volta consecutiva ma nelle ultime due la Turchia non ha passato il turno, abbiamo giocatori giovani e di talento tra incognite e ottimismo. Calhanoglu? Si è completato ed è ai massimi livelli, più maturo, più sicuro e più forte. Yildiz? Speriamo che ci faccia divertire, è un giocatore offensivo".

Poi aggiunge: "Che tipo di attacco schiererò? Non credo che ci sia un modello vincente, come può essere quello di Ancelotti perché ha vinto senza attaccanti. Io da Ct della Nazionale devo scegliere i giocatori più forti, anche fisicamente, mentre da allenatore devo trovare le soluzioni migliori per mettere in difficoltà l'avversario: mi dà fastidio sentire dire che noi giochiamo senza attaccanti, perché non è vero".

Poi conclude: "Abbiamo diversi giocatori offensivi, anche tra i terzini e i centrocampisti, ci manca solo - scherza - il portiere offensivo. Credo che nel calcio moderno sia indispensabile la velocità offensiva, e come ha detto Guardiola 'Il miglior attaccante è lo spazio'".