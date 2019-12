Troina, Boncore: “Al ‘Barbera’ tanti ricordi, Arcoleo-Di Marzio i miei idoli. Obiettivo? Nessuna pretesa, ma…”

Davide Boncore torna a casa.

L’allenatore del Troina, domenica al “Renzo Barbera”, sfiderà il Palermo, squadra della sua città, in occasione della diciassettesima giornata di Serie D. Un’emozione unica per lui, ma anche per gli altri otto palermitani in rosa.

“Sarà la mia prima partita da allenatore al “Barbera” – ha spiegato il tecnico – ma sono totalmente concentrato sul lavoro da fare in questa settimana. Le emozioni si vivranno al momento, quando entreremo in campo. Ora bisogna pensare a lavorare. È normale che per tutti noi sia una partita particolare, da piccoli entravamo in questo stadio da spettatori. Al “Barbera” ci portavo i miei figli fino a pochi anni fa, ma i ricordi che porto dentro con me di quello stadio sono legati a Gianni Di Marzio e a Ignazio Arcoleo. Sono cresciuto allo Zen – ricorda Boncore – e Di Marzio andava a prendere un mio amico d’infanzia, per portarlo personalmente agli allenamenti. Era un altro calcio, con molta più fame di adesso. La mia prima partita allo stadio è stata il 3-1 al Parma in Coppa Italia, nel 1995, con i “picciotti” in campo”.

A proposito, invece, degli obiettivi della sua squadra, attualmente al quinto posto della classifica, con 27 punti e il match contro il Corigliano da recuperare: “Non dobbiamo fare rincorse su nessuno. Dobbiamo raggiungere i 41 punti, allora avremmo fatto il nostro dovere. Ricordo sempre che il nostro è il budget più basso della Serie D, non abbiamo pretese se non quella di migliorarci di settimana in settimana. Sempre con l’obiettivo salvezza, da raggiungere il prima possibile. Tre punti per noi e la promozione per il Palermo? Magari…”.

