Trofeo Costa Gaia, giovedì la presentazione ad Alcamo: c’è anche il Palermo

I calciatori del Trapani e del Palermo, i dirigenti di entrambe le società, giornalisti, i vertici della Figc e del Coni, il main sponsor Conad e le istituzioni, giovedì 19 dicembre prenderanno parte al “Gran Galà” di presentazione del “33° Trofeo Costa Gaia – 11° Conad Cup”.

I veli sulla nuova edizione del torneo si alzeranno alle ore 18.30 al centro congressi Marconi di Alcamo. Il “Costa Gaia”, ideato e organizzato dalla Scuola Calcio Adelkam, prenderà il via, subito dopo Natale, con quattro giornate di gare nell’ambito della cosiddetta “Anteprima”: un migliaio di ragazzi, nati negli anni 2009-2010-2011-2012 che, nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 dicembre, daranno vita a una grande festa sportiva e di solidarietà. Come le altre edizioni, anche la numero 33 darà spazio alla beneficenza in favore di chi ha più bisogno.

Il torneo in questione, infatti, quest’anno si è legato all’associazione “A Piccoli Passi” che si occupa dei ragazzi autistici e delle loro famiglie. Durante tutte le giornate di gare, anche quelle della fase principale che si terrà dal 3 al 6 gennaio 2020, saranno messi in vendita i tagliandi per un sorteggio di solidarietà. Tantissime le squadre partecipanti alla kermesse di calcio giovanile. Fra tutte spicca la presenza dei club di serie A, Genoa, Sampdoria e Roma, del Trapani e del rifondato Palermo.