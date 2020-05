Trezeguet su Lautaro: “In nerazzurro è stato decisivo. E’ uno dei più desiderati”

La parola a David Trezeguet.

L’ex bomber della Juventus, intervenuto ai microfoni dell’emittente argentina Super Mitre Sports, ha voluto elogiare Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, reduce da una stagione da protagonista con i nerazzurri, collezionando 12 reti e 3 assist in 22 gare giocate. Diventato un punto fermo della compagine guidata da Antonio Conte, la stella classe ’97 si è subito messo in mostra alla prima stagione in Serie A, attirando a se l’interesse dei principali club. Di seguito le dichiarazioni di Trezeguet: “Il calcio europeo ha iniziato a conoscerlo. Nell’Inter è stato decisivo e adesso è uno dei calciatori più desiderati. Ha tecnica e potenza e non gli è mai pesata una maglia come quella dell’Inter, guadagnandosi così il rispetto del calcio italiano“.

Calciomercato Inter, i nerazzurri declinano la proposta del PSG: il futuro di Icardi è un rebus. La situazione