Trapani, ufficiale: l’ex Palermo Pirrello è un nuovo giocatore granata. Il comunicato

Roberto Pirrello torna in Sicilia.

Nuovo colpo per il Trapani che, dopo Coulibaly e Dalmonte, si aggiudica le prestazioni dell’ex difensore rosanero Roberto Pirrello. Il classe ’96, che arriva in prestito dall’Empoli, ha finora maturato appena quattro presenze con la maglia biancoblù tra campionato e Coppa Italia. Nato ad Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo fino ad esordire in prima squadra, Pirrello, ha collezionato 9 presenze in Serie B con la maglia rosa. Al termine della burrascosa stagione vissuta dal club di viale Del Fante culminata con la retrocessione in Serie D dello stesso, il centrale classe ’96, ha lasciato la Sicilia per approdare in biancoblù. A sei mesi distanza dal suo trasferimento in Toscana, il difensore, è pronto a tornare nella sua terra per cercare il rilancio dopo mesi opachi vissuti con la maglia dell’Empoli.