Trapani, Pirrello crede nella salvezza: “Obiettivo alla nostra portata, siamo un grande gruppo”

“Difendere i colori della squadra della propria città è sempre un motivo di grande vanto. Da professionista scendere in campo con qualsiasi maglia, d’altronde, rende orgogliosi e ti dà un senso di responsabilità, ma quando si tratta della propria città c’è uno stimolo di appartenenza maggiore“.

Così Roberto Pirrello, difensore del Trapani, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. Il centrale nativo di Alcamo ha poi proseguito: “Se sono soddisfatto del mio rendimento? Dopo poco tempo dal mio arrivo a Trapani ci siamo fermati per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, purtroppo, ma fino allo stop sono stato molto soddisfatto di come sono andate le cose. Io sono arrivato a stagione già ben avanzata. Quello che posso dire è che ho trovato un grande gruppo e soprattutto un grande staff, che mi ha voluto fortemente in rosa e che lavora con tanta esperienza e professionalità“.

L’ex difensore di Palermo ed Empoli crede però nella salvezza dei granata, che prima dello stop stavano attraversando un buon momento: “Sicuramente l’interruzione ci ha penalizzato molto perché eravamo nel periodo di forma migliore della stagione. A Empoli, per la partita che abbiamo fatto con una grande squadra, avremmo meritato sicuramente molto di più. C’è ancora grande incertezza sul futuro del campionato a causa dell’emergenza. Se si riparte dobbiamo rimboccarci le maniche e seguire come sempre le istruzioni del nostro staff. L’obiettivo della salvezza sul campo è assolutamente alla nostra portata“, ha concluso Pirrello.